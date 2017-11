Le collector de Sword Art Online: Fatal Bullet est actuellement en préco sur Amazon.UK pour £109.99 sur PS4 et XBOX One (première fois que le jeu arrivera sur une console Microsoft)A l'intérieur du coffret, nous retrouverons :-Le jeu-Deux figurines, Sinon et Kirito-Un artbook-Une mapLe jeu débarquera le 23 Février 2018.Pas encore de revendeur pour la France (pas vu chez Micromania encore)