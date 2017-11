La version collector de Axiom Verge nommé Multiverse Edition est actuellement en préco pour 36.38€ sur Switch.A l’intérieur de cette version, nous aurons droit:-Le jeu-L'OST sur CD 18 musiques-Un artbook de 32 pages-Le Making of sur CD-Un posterLe tout pour moins de 37€ sur Switch et 30€ sur PS4 (sans l'OST)J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Axiom Verge Multiverse Edition Switch 37€ Axiom Verge Multiverse Edition 29.99€ Doom VFR 29.99€

posted the 11/12/2017 at 08:29 PM by leblogdeshacka