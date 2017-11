Yo Je pense que ça doit faire plusieurs mois que je n'ai pas touché à Final Fantasy XV. De 100% en parlant des trophées, je suis passé à 63% étant donné les nouveaux DLCs. Je sais qu'il y a toujours un temps de récupération au niveau de la jouabilité. Vous mettez combien de temps en général quand vous reprenez un jeu ? Je sais que pour Ni-Oh ça m'a pris au moins plusieurs jours pour retrouver mon niveau d’avant. J'aimerais bien me faire les DLCs FFXV (Ignis, Prompto, Multi) mais j'ai un peu peu peur du temps que je vais mettre à retrouver mes marques. Surtout que je n'ai que deux semaines de vac'. Des gens ici qui ont qui laissé FFXV quelques mois et refont les DLCs maintenant ?

Like

Who likes this ?

posted the 11/12/2017 at 07:39 PM by bateman