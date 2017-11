Voici une Information autour de la Ps4 :Il y a peu, deux jours précisément, la dernière console de Sony fêtait ses un an. En effet, la Ps4 Pro est sortie le 10 novembre 2016, soit un mois environ aprés la Ps4 Slim, sortie elle le 16 sepembre 2016...Source : https://twitter.com/PlayStation/status/929060165751410688

posted the 11/12/2017 at 06:47 PM by link49