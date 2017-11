8 Mai 1998

playstation

29 janvier 1998

survival horror

juillet 1996

30 juillet 2015

12 août 2015

janvier 2015

18 août 2015

23 novembre 2015

intéressent

4 Avril 2016

13 juin 2017

, soit un peu plus de deux ans après, un premier épisode culte, acclamé par la critiques plus deuniquement suret dont le succès fut retentissant aussi travers le monde (). Pointe déjà ça suite... le tant attendu- Connue sous le nom deau pays du soleil levant (danger biologique) sortie sur ce territoire le, ce jeu made inde typeet produit parsous la direction de- Supervisé par, au commande du scénarioet pour la musique le génialet ces deux collaborateurset. Le scénario justement prend place directement après les événement du premier opus.- Les rats porteur du virus T se propage en ville.Tous les habitants ou presque desont désormais contaminée. Vous contrôlezet, et devrez résoudre et percer les mystère et secret d'Umbrella corporation.- Le jeu a connue bien des remaniement et tout le monde ou presque connait. Première version definalisé à 65 %. Les premières images fut montrée enon y incarnait toujoursune certaine- Désapprouvée par le superviseurle projet fut purement annulé pour reprendre de zéro.La page Facebook officielle depublie un message : la Division 1 deveut l'avis des fans concernant unde- Les millions de fans a travers le monde s'emballe et après de nombreux échange et retours constructifs enfin le projet est validé leet en route en ce, a commencé à rassembler ces idées juste après la sortie desoit en finest allé voir son Boss et lui a présenter le concept de base.« Pouvez-Vous faire un jeu capable de répondre aux attentes de tout ces fans passionnés ??? »- Cette demande Rendqui sera le producteur pour ceTrès heureux et motivé !!!invite InvaderGames pour une réunion. Petit studio amateur, qui planchait justement sur le remake[/i] de, qui bien évidement fut annulé a la demande de. Une nouvelle fantastique et une opportunité, pour ce petit studio de ce faire connaitre et collaboré avec une entreprise leader une opportunité professionnel a ne pas loupé.- indiquant le fait que (personne autres que les créateurs de base ne pourrait ressuscité si bien ce chef-d’œuvre).a donc planifié sur le long terme pour ce Remake et en n'est au tout début de son développement. Il faudra attendre lepour avoir de nouvelles informations a ce mettre sous la dent.- InvaderGames, nous lâche quelques infos croustillante, sans en dire trop non plus embargo oblige, ils insistent sur le fait que le travail réalisé jusqu’à maintenant et très prometteur que ce soit niveau technique ou ajout qui satisferont les fans a coup sur.- Terminant par une chose épatante qui leurs a étédévoilé. ().refait parlé de lui. C'est VideoGamer.com qui a pu s'entretenir avecdirectement.- On n'y apprend notamment que le travail avance bien et qu'il pense qu'ils réussiront à restituer l'esprit de la version originale et que sont travail sur le,du premier lui a été très bénéfique. mais qu'il faudra faire preuve de patiente encore avant d'en voir la couleur."ne pourra reprendre son rôle (la voix officiel de) puisqu'elle est syndiquée et que la société de localisation externe veut des doubleurs non syndiquée. Les doubleurs de) et) ont également confirmé ne pas pouvoir reprendre leur rôle dans le