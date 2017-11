Juste pour dire, que le gars qui avait récemment mentionné pas mal de grosses annonces à venir pendant le PSX tels que Soul Calibur 6, Devil May Cry 5 et DBZF et MVC Infinite et cie...Avait apparemment aussi leaké que les Tortues serait dans Fighter Pack 3 d'Injustice 2 ,Source >> https://www.gamefaqs.com/boards/191336-injustice-2/75925069/889752340 J'dis ça comme ça...