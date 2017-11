J'ai acheté les Figurines Amiibo Prodiges :De quoi embellir mon autel à la gloire du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Voici donc les Figuries Amiibo que je possède à ce jour :Plus d'Amiibo à acheter en 2017, Nintendo n'en ayant pas annoncé pour le jeu Xenoblade Chronicles 2...Source : member15179.html