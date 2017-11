Hey la compagnie !



J'ai une question concernant le patch de Quantum Break qui est censé pouvoir nous laisser choisir entre un mode 4k et un mode performance via la mise à jour pour XBOX ONE X.



J'ai effectué la mise à jour mais dans les options, je n'ai rien qui s'affiche concernant ces possibilités contrairement à Gears of War 4 (qui défonce avec cette update d'ailleurs).



Est-ce normal ou s'agit-il d'un souci d'installation de la mise à jour ?



Merci