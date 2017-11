La Paris Games Week s'est terminé la semaine dernière, et j'avais voulu faire quelques vidéos à 360° sur place.Bon, le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'en 1080p, la 360°, il faut oublier... Mais bon, je me suis dis que c'est toujours cool de sortir la vidéo, ça peut donner un aperçu.Si ça plait, je vais peut être acheter une camera 360 4K pour les salons! Sinon... Ca passe sur Smartphone ^^ !Et petit bonus : La finale de Tekken Mobile, bien mouvementéeAutre bonus : La Tiny Planet Paris Games Week - C'est l'une des façons dont j'utilise "artistiquement" ma caméra actuelle (Une Theta SC) :