Cette Xbox One X est une très bonne surprise pour moi! Je savais qu'elle était puissante mais franchement même sur ma TV Full HD classique elle balance du lourd! Mes jeux sont bien plus beaux bien plus fluides, adieu l'aliasing, bonjour le super sampling, et les temps de chargement divisés par 2! Je me prend une grosse claque devant Assassin's Creed Origins il est superbe, il me fait penser à The Wicher 3 mais c'est un autre sujet ^^ Donc oui cette Xbox One X est bien plus petite, bien plus belle, grave silencieuse et très puissante! Après elle a des défauts faut pas déconner non plusLa manette à piles... Les patchs 4K lourds, le manque d’exclusivités à venir, et son prix de 500€. Pour conclure, pour moi cette Xbox One X est une belle réussite, c'est une belle petite console surpuissante, certes pas donnée, mais idéale pour le gamer exigeant souhaitant que son jeu vidéo tourne à la perfection quelque soit sa résolution full HD ou 4K.