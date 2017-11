Si l'on en croit la fiche du jeu La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre sur le marché des jeux, outre un patch 4K à télécharger, il y a aussi un Pack cinématiques 4K à récupérer pour profiter de ce titre jusque dans ses moindres détails.



Pour en bénéficier, hormis une Xbox One X, il faut posséder dans la version PC du jeu au minimum une AMD RX 480 4Go ou une nVidia GTX 970 4Go. Côté CPU sur Windows 10, compter sur un AMD FX 8350 4 Ghz ou un Intel Core I7 à 3,4 Ghz.



Dans tous les cas, prévoyez déjà 21,9 Go d'espace libre sur votre disque dur.



La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre est disponible depuis le 10 octobre dernier et il est, dans sa version dématérialisée, au format Xbox Play Anywhere