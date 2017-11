Voici le dernier Top Most Wanted Famitsu allant 19 au 25 octobre 2017 :Le jeu Dragon Quest XI sur Nintendo Switch gagne huit places, Hokuto ga Gotoku gagne quatre places, Persona Q2 gagne une place, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon, Final Fantasy VII Remake, Monster Hunter World et Xenoblade Chronicles 2 restent stables, Kingdom Hearts III sur Ps4 gagne deux places, Fire Emblem sur Nintendo Switch gagne six places, Dragon Ball FighterZ sur Ps4 perd deux places, Yakuza Kiwami 2 gagne neuf places, Secret of Mana perd sept places sur Ps4 et quitte la classement sur PsVita, Ni No Kuni II : Revenant Kingdom gagne dix places et Dragon Quest Builders sur Ps4 fait son retour…Source : http://nintendoeverything.com/famitsus-most-wanted-games-11517-2/