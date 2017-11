Dragon Ball Z Super GT

Goku vs Kafla ! Le Super Saiyan Blue est vaincu !?

:Caulifla et Kale fusionnent ! Goku est en danger !! Kale et Caulifla fusionnent en Kafla. Alors que Goku tente tant bien que mal de se défendre contre la puissante Kafla, il se transforme en Super Saiyan Blue.Synopsis de Fuji TV : Caulifla et Kale ont fusionné pour devenir la super combattante Kafla ! Goku est finalement bien décidé à libérer tout le pouvoir qu'il possède, en utilisant le Super Saiyan Blue et même le Kaioken dans ce combat décisif !(Traduction DB-Z.com)