Voici des Rumeurs autour de la Nintendo Switch :Il semblerait que SoulCalibur VI et Devil May Cry 5 soient annoncés durant le Playstation Experience 2017. Pour le jeu SoulCalibur VI, celui-ci sortirait sur PC, Ps4 et Nintendo Switch, avec Link en Guest Star pour cette dernière. Pas de version Xbox One à priori donc.Capcom travaillerait bien sur le jeu Resident Evil 2 Remake, et il serait dévoilé l'année prochaine.Les DLC contenant les personnages Broly, Vegeta et San Goku, dit normaux, seraient prévus de la part de Bandai-Namco pour le jeu Dragon Ball FighterZ. Des DLC contenant les personnages Bardock, Raditz et Goku Black en Super Saiyan Rosé seraient aussi à l'étude. Enfin, le jeu sortirait bien également sur Nintendo Switch.De plus, un Animal Crossing, qui sortirait en 2018. La Virtual Console de la Nintendo Switch serait quelque chose de complètement inédit, bien qu'un abandonnement payant pour ce service soit à l'étude. Square-Enix travaillerait sur le jeu The World Ends With You 2, qui serait une exclusivité Nintendo Switch. Bandai-Namco participerait au développement du jeu Metroid Prime 4, dévoilé plus précisément l'année prochaine. Enfin, le jeu Hearthstone sortirait également sur la console de Nintendo...Source : https://www.reddit.com/r/Kappa/comments/7c9n8i/leakileaks/