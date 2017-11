Le tournant du millénaire à non seulement été marqué par la démocratisation d’Internet via le haut débit, mais aussi par l’essor de Flash, dont la cinquième version se voit intégrée à la plupart des navigateurs web en l’an 2000. À cette époque, quasiment tout film ou jeu vidéo qui sort se voit doté d’un site dédié où l’on trouve souvent un petit jeu en Flash (ou Director) pour le promouvoir de manière ludique.

Who likes this ?

posted the 11/12/2017 at 01:22 AM by gunstarred