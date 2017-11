Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Si vous optez pour l'achat du jeu sur l'eShop, il vous faudra mois de 14 Go d'espace libre sur votre console. Une bonne nouvelle, surtout comparé à d'autres jeux d'éditeurs-tiers qui prennent beaucoup plus de place ou qui nécessite une installation supplémentaire. Pour rappel, le jeu sortira le 01 décembre prochain…Source : https://www.gonintendo.com/stories/294949-xenoblade-chronicles-2-just-shy-of-14gb

posted the 11/12/2017 at 12:02 AM by link49