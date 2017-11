Tout est dans le titre, quel est votre save room préféré dans la saga Resident Evil ?



Franchement elles sont toutes sublimes et nous téléportent dans les années 90 direct, je trouve que même celle du 4 est devenue culte, je kiffe la musique du Marchand aussi (mon thème héhé) très relaxante et mystique.



Si je dois en choisir une, c'est celle du 2, je la trouve juste méga nostalgique et ultra culte (surement la musique la plus nostalgique dans un JV pour moi, que de bon souvenir sur ce monument de la playstation).



Une merveille pour les oreilles.



Et sinon pour vous c'est là quelle votre save room préféré?