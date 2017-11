Voici une Information autour de la Nintendo Switch :L'échec commercial de la WiiU a poussé Nintendo à faire de la Nintendo Switch un succès, a déclaré Reggie Fils-Aimé. Durant une interview parue sur CNN, Reggie Fils-Aimé a abordé certains des problèmes rencontrés par la WiiU au cours de sa courte durée de vie, tels que des messages marketing médiocres, un flux irrégulier de jeux et un soutien faible de la part des éditeurs-tiers. La caractéristique unique de la WiiU était son GamePad, mais beaucoup pensent que Nintendo n'a pas communiqué efficacement pour quoi cet élément était si innovant. Reggie Fils-Aimé déclare que Nintendo a travaillé dur afin de clarifier les fonctionnalités de la Nintendo Switch. Il précise que c’est une console de salon que l’on peut emporter, et jouer n'importe où avec n'importe qui. La Wii U a également souffert d'un manque de jeux, contrairement à la Nintendo Switch qui a un rythme soutenu de nouveaux jeux. Enfin, il précise que Nintendo a besoin de tous les développeurs pour créer du contenu afin de soutenir la console, chose que Nintendo a maintenant avec la Nintendo Switch...Source : http://www.nintendolife.com/news/2017/11/wii_us_failure_is_responsible_for_switchs_success_says_reggie

