Il y a trois mois, je vous ai dit que la Nintendo Switch avait 331 jeux " de prévu " ( dont ceux qui sont sorties et ceux qui se font attendre ) dans son line-up. Maintenant, témoignant de son fulgurant succès actuel, la Nintendo Switch vient de passer le cap des 500, et plus précisémentjeux, dont environ plus de 200 jeux sont déjà sorties sur l'eShop, sont présents dans son catalogue de jeux, soit 171 jeux de plus ! Alors, pour être plus précis, 56 d'entre eux sont des jeux exclusifs à la Switch, 14 d'entre eux sont des exclusivités destinés aux consoles Nintendo, 3 d'entre eux pour l'heure ne sont pas annoncés ni comme exclusivités, ni comme jeux multi-plateformes, et bien sûr revenons-en à la componante majeure du line-up, c'est à dire les jeux multiplateformes, avec maintenant 414 jeux ( précédemment ) sortis sur d'autres consoles qui ont pu craquer sous le charme de la petite dernière.Bien sûr, le chiffre actuel n'est pas définitif et à l'heure actuelle, elle pourrait encore être sujet à une inflation, mais reconnaissons tous quand même que pour une console récente à peine débarquée, la Switch est en train d'atteindre des chiffres quasi-impressionnants, tant sur les chiffres de ventes de jeux que de consoles.Serait-ce un signe positif pour l'avenir, surtout pour 2018 ? Quoi qu'il en soit, outre les éventuelles annonces des des éditeurs/développeurs third-party durant le cours de l'année, nous pourrions aussi espérer une année de jeux first-party encore plus spectaculaire que 2017, comme en témoigne les récentes augmentations de prévisions de ventes de la Switch, entre 25 et 30 millions pour 2018.Mais que diable Nintendo a-t-il en tête ? Avez-vous une idée, ou des idées précise(s) de ce que Nintendo et tout ses partenaires third-party pourrait nous concocter pour l'année 2018 ?Et qui sait ? Peut-être que dans les environs de décembre-janvier, on aura un Nintendo Direct spécial, voir peut-être même une nouvelle présentation 2018 qui sera censé mettre la lumière sur les nouveaux jeux qui sortiront courant toute l'année 2018 ?Décidément, 2018 pourrait sonner à jamais le retour fracassant de Nintendo qui pourrait avoir de grandes chances de changer à jamais l'industrie vidéoludique comme lui seul il peut en être capable.Si vous voulez en savoir plus sur le contenu du line-up de jeux, n'hésitez pas à venir cliquer sur cette fiche Wikipédia qui pourrait vous en dire plus que d'autres !