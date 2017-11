Divers

Le succès planétaire de Netflix a donné des envies à Disney. La très riche firme aux grandes oreilles veut investir ce nouveau marché du streaming, et ne compte pas faire les choses à moitié :"Nous avons décidé de concentrer aujourd'hui notre attention sur le seul support où nous pouvons encore générer de la croissance. Et ce support, c'est la télévision", explique Kevin Mayer, responsable de la stratégie chez Disney, cité par le Wall Street Journal.Au passage, il confirme ainsi que les futures séries Marvel ne seront plus diffusées sur Netflix, mais sur le service de streaming en cours de développement, au sein du groupe Disney. "Ce n'est pas une stratégie anti-Netflix, mais une stratégie pro-Disney", précise Mayer. Peu importe, au bout du compte, cela veut simplement dire que l'ère des séries Marvel de Netflix touche à sa fin. Si cela ne devrait rien changer pour la saison 3 de Daredevil, la saison 2 de Jessica Jones ou la saison 2 de Luke Cage, en tournage ou en pré-production, que va-t-il arriver à la saison 2 d'Iron Fist ou la suite éventuelle de The Defenders ? Pour l'heure, le flou règne encore sur ces questions.Mais une chose est sûre, Disney n'a pas l'intention d'arrêter les shows Marvel. Dans sa grande conférence, qui a dévoilé ses plan pour l'avenir de Star Wars, le PDG Bob Iger a aussi révélé qu'une nouvelle série Marvel était déjà en développement, pour une diffusion vers la fin de l'année 2019, sur la plateforme Disney, exclusivement. Un premier pas concret dans cette nouvelle concurrence acharnée que le géant du divertissement est prêt à imposer au leader du secteur, Netflix. Le rachat de 21st Century Fox, évoqué ces derniers jours, serait dans cette optique : récupérer le vaste catalogue de TV Shows du studio (et notamment ses séries X-Men), pour les ajouter à son service de streaming, attendu pour 2019. Pour contrer cette offensive, Netflix a prévu de réinvestir 8 milliards de dollars sur le marché des créations originales, en 2018. Histoire de garder ses abonnés à bord, pendant la tempête.