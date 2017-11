Je relance le débat sur mid gen / next gen et voici mes arguments.

Qu'est ce qu'un changement de génération ?

- sur pc ça n'existe pas déjà, on voit des cartes qui permettent progressivement plus d'effets, de shaders, de fps. Mais en général tous les jeux restent compatibles avec les anciennes cartes. Ils y tournent moins bien, et quelques années plus tard ils ne tournent plus quand les cartes deviennent obsolètes.



Sur console on voit des sauts de génération, la rupture est plus marquée car les consoles sortent à intervalle plus lent. En général, le passage à une nouvelle génération de voit directement : plus de pixels, plus de couleurs, plus de polygones ou effets jamais vus avant.



Là où je veux en venir, c'est qu'en passant de la one fat à la one x, j'ai vraiment ressenti ce saut, la finesse de la 4k, la fluidité et le hdr apportent une différence flagrante, un grand bon en avant. Assassins, forza ou SW battlefront sont hyper impressionnants.

Je me souviens du passage de la 360 à la one, certains jeux comme tomb raider étaient sur les 2, et il me semble que l'écart n'était pas plus important en terme d'impression de changement de gen.



Donc pour moi la X box one x est un changement de génération, clairement.