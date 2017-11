Voici une Information autour de la Xbox One X :Au cours des interviews publiées avant le lancement de la Xbox One X, Albert Penello, directeur principal du marketing de la console Xbox, et d'autres dirigeants de Microsoft ont déclaré que la Xbox One X avait le plus grand line-up pour une console. Interrogé sur cette déclaration sur les forums Resetera, Albert Penello a expliqué son raisonnement. Selon lui, la plupart des consoles récentes ont été lancées avec environ 20 titres au lancemet. Il peut s'agir de versions Remastereds, d'exclusivités ou de titres multis. La Xbox One en avait 22, la Ps4 23, la Ps4 Pro 30, la Xbox 360 18, la Ps3 14 et la première Playstation 10. Alors que la Xbox One X a eu 50 titres le jour de son lancement, et 67 aujourd'hui. Voilà pourquoi Microsoft a utilisé ce terme...Source : https://www.dualshockers.com/microsoft-explains-xbox-one-x-most-launch-games/