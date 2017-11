Alors que j'avais pour projet d'acheter Star Wars BFII, la version d'essai du EA Access m'a complètement dégouté du jeu.



Bien que le mode campagne semble excellent (seules les 3 premières missions sont dispos), le multijoueur, lui, est complètement différent du premier.



Tout d'abord parlons de ce mode Assaut Galactique qui se joue en 20vs20. Sur le papier cela semble excellent, mais en jeu... Déjà, je déteste le nouveau système pour obtenir un héros sur la map. Fini le jeton héros qui apparrait au hasard au cours de la partie, maintenant vous devez faire un max de kill pour obtenir des sous, et avec ces sous vous pourrez vous achetez un héros. En gros, les joueurs les plus forts sont encore plus avantagés, bravo EA ! Certains diront que cela s'apparente aux killstreaks dans COD, mais dans ce dernier, un killstreak ne dure que quelques secondes, alors que dans Battlefront 2 le héros peut tenir toute une partie si le joueur maitrise.



Dans ce même mode, quand on est défenseurs, quelle plaie ! Déjà, les deux zones que tu dois défendre sont sépares de plusieurs dizaines de metres. En gros si le point B est attaqué alors que tu es au point A, tu mets facilement 1 à 2 minutes pour rejoindre l'autre point. L'ennemi à donc largement le temps de capturer le point. De même pour les spawns : quand tu meurs, tu ne peux spawn qu'en équipe !!! Autrement dit, si personne ne meurs, tu devras attendre comme un con.



Enfin, où sont passez les excellents modes Convoi, Sabotage, Course aux Droides, Infiltration et j'en passe. Ce multi est complètement pourrave par rapport au premier opus !



Bref, merci à cette version d'essai qui me fait économiser 50€