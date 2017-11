"Nous avons énormément fait de recherches, en jouant notamment à beaucoup de jeux Spider-Man. Vous savez, il y a eu de très bons jeux. Nous avons regardé ce qui fonctionnait mais notre idée était surtout de développer un jeu avec une histoire et des personnages intéressants. Pour ce qui est du gameplay, nous avons essayé de prendre le meilleur de nos précédents titres dont Sunset Overdrive et Ratchet and Clank (pour les gadgets qu’utilisera Spider-Man par exemple) afin d’amener ce côté «improvisation» propre à Spider-Man lorsqu’il combat."

"Bien que la série des Batman soit excellente, nous avons tout d’abord cherché à définir ce qui faisait de Spider-Man Spider-Man, à capitaliser sur ce qui lui correspond le plus en combinant des éléments de mêlée, ses toiles, les interactions avec l’environnement, les gadgets ou son habileté à «voler». L’idée était plus que toute autre chose de délivrer ce sentiment d’aventure, de liberté typique des comics de Spider-Man."

"Nous avons parlé avec les joueurs et les fans et tous nous ont demandé de faire en sorte que cet aspect soit le plus fun possible. Nous voulions néanmoins que cet élément soit crédible en respectant les lois de la physique ou en faisant en sorte que chaque toile soit rattachée à un building. C’était un point très important pour nous. Au delà de ça, il fallait aussi que l’impression de vitesse soit réelle. Nous avons également ajouté récemment énormément de variétés d’animations et des éléments de Parkour lors de ces phases afin que le tout soit le plus stylé possible lorsque vous déciderez d’utiliser cette capacité pour traverser les toits, les rues…"

"Certaines missions seront davantage basées sur l’infiltration alors que d’autres seront clairement axées autour de l’action. Cela dépendra énormément de l’histoire et de la progression. Le plus important était de donner le choix aux joueur de terminer une mission comme il l’entend."

"Les gens qui achètent un jeu Spider-Man veulent avant tout incarner Spider-Man. Ils cherchent des moments dignes d’un blockbuster à l’image de ce que nous avons montré à l’E3 via la poursuite avec un hélicoptère. Ce sont des choses que seul un super-héros peut faire. Cependant, si les comics, les films sont aussi populaires, cela tient aussi à leur histoire. Nous voulions ainsi développer un jeu qui soit plus qu’une expérience dans la peau de Spider-Man. Nous voulions que ce soit un jeu centré autour de Peter Parker, raconter l’histoire de l’homme derrière le masque. Il fallait donc trouver ce juste équilibre entre les personnages (King Pin, la vie de Peter Parker et celle de Spider-Man, Mary Jane, Tante May…) afin de pouvoir tout simplement raconter une histoire."

"L’idée avec Mary Jane était de présenter un personnage qui n’a aucun pouvoir dans un monde de super-héros afin d’être face à des situations que nous aurions abordés de façon totalement différente en incarnant Spider-Man."

"Il ne sera possible d’évoluer qu’au sein de Manhattan qui est une île vraiment immense. La zone sera beaucoup plus vaste que la map de Sunset Overdrive qui était déjà plutôt grande. Spider-Man est un personnage beaucoup plus rapide que celui de Sunset Overdive. Nous avons donc composé avec cet aspect tout en ayant en tête de proposer une ville mémorable, celle que nous avions en tête, tout en y incorporant des éléments issus de l’univers Marvel."