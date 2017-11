Salut à toutes et tous, en ce moment sur le store ps il y a des réductions assez importantes, notamment sur ce The surge. J'ai essayé la démo dispo et j'ai du mal à me faire un avis, l'univers est original, techniquement il est correcte, les combats ont l'air assez techniques, fin bref il semble vraiment pas mal mais j'ai malgré tout du mal à me décider.. C'est pourquoi je me retourne vers vous, les tests sont pour la pluparts bons, mais je préfère l'avis des joueurs, vaut il le coup selon vous?Merci par avance et bon début de week-end à vous.PS: Je me tâte également pour Shadow warrior 2, cependant j'ai Killing floor 2 et ça a l'air assez semblable, donc je suis également preneur pour des avis le concernant