L'information vient directement de Psyonix qui annonce que leur bébé, et accessoirement l'un des meilleurs jeux multijoueurs de la gen' (si ce n'est le meilleur...) pèsera 4,8 Go. La sortie sur l'eShop est prévue dans trois jours et quant à la version boîte, aucune date officielle pour le moment.

Who likes this ?

posted the 11/11/2017 at 11:38 AM by gat