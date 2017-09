Pourquoi avez-vous voulu travailler dans le jeu vidéo et non dans un autre secteur ?



À l’origine, j’adore le jeu vidéo et quand j’étais à l’université, j’ai découvert les jeux de RPG de Nihon Falcom et j’avais trouvé les histoires émouvantes. À cette époque, j’étudiais dans le département économie donc à la base, j’étais plus destiné à travailler dans une banque. Mais à côté de mes études, je tenais le fan site de Falcom et à force de d’échanger avec des fans de l’univers du jeu vidéo, j’ai changé d’avis et je me suis dit que j’aimerais travailler plus près dans cet univers-là.



Quelles sont justement les grandes lignes de ce nouveau Ys VIII ?



Ys relate les aventures du héros Adol Cristin. Il se retrouve sur un bateau luxueux qui va faire naufrage de façon assez mystérieuse. Il se réveille sur une île appelé l’île de Serein. Une île maudite. Sur cette île, Adol va être confronté à des créatures antiques. C’est une île pleine de mystère et la mission d’Adol va consister à sauver les naufragés et d’explorer l’île afin d’y percer son mystère. En explorant cette île, Adol va faire des rêves avec une étrange jeune fille, Dana. Le héros n’a aucune idée du lieu et de l’époque se trouve cette fille, tout est inconnu. Mais peu à peu, il comprend que les actions de Dana ont des liens avec les énigmes de l’île.



Ys est une ville légendaire un peu comme l’Atlantis, y a-t-il un lien entre cette ville et l’histoire du jeu?



La série Ys a été créée bien avant que je rejoigne l’entreprise Falcom donc je ne peux pas affirmer, mais je peux imaginer ce qu’il s’est passé. Mais je me souviens avoir entendu Mr. Kato (fondateur de Falcom) que le titre Ys a été emprunté par cette mythologie bretonne. Ys est un son assez inhabituelle à l’oreille des Japonais mais en même temps a beaucoup de charme dans sa résonance donc c’est peut-être pour cette raison qu’ils ont choisi ce nom pour cette série.



Quelles sont vos inspirations, influences en termes de jeux vidéo ou même de films ?



J’étais influencé par toutes sortes d’éléments, mais pour Ys VIII, l’histoire se passe sur une île déserte, j’ai été influencé par les romans de Jules Verne et aussi la version roman de King Kong. Le point commun entre King Kong et Ys, c’est un énorme trou dans l’île qui recèle des mystères. Parmi les autres influences dans le jeu vidéo, comme je tenais le fan site de Falcom, tous les jeux proposé par cette entreprise m’ont beaucoup influencé en passant par Ys, mais aussi Legend of Heroes. Et parmi les jeux auxquels je joue actuellement sont Personna ou Dragon Quest, mais aussi World of Tanks sur lequel je m’amuse beaucoup.