Pas évident de succéder à Ron Perlman, ce sera pourtant la tâche qui incombe à David Harbour ( stranger things )Le moins que l'on puisse dire c'est que le maquillage est vraiment réussi (par contre je me rappelle d un hellboy avec les cheveux longs ) !Pour ce reboot réalisé par Neil Marshall ( dog soldiers, the descent, GOT ) nous retrouverons au casting Ian McShane (Professeur Trevor ‘Broom’ Bruttenholm), Milla Jovovich (Nimue/la Reine de Sang), Sasha Lane (Alice Monaghan) ou encore Penelope Mitchell (Ganeida) pour une sortie prévue l'an prochain.