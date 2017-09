Voici une Information autour du jeu Marvel vs Capcom Infinite :Famitsu a testé les jeux suivants :- Project Cars 2 (Ps4) – 9/8/9/8 [34/40]- Everybody’s Golf (Ps4) – 8/8/8/9 [33/40]- Marvel vs. Capcom: Infinite (Ps4/Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]- Nil Admirari no Tenbin : Kuroyuri En’youtan (PsVita) – 8/8/8/8 [32/40]- Windjammers (Ps4/PsVita) – 8/7/7/9 [31/40]- KonoSuba : God’s Blessing on this Wonderful World! Judgment on this Greedy Game! (Ps4/PsVita) – 8/7/7/8 [30/40]- League of Evil (Switch) – 7/7/7/8 [29/40]- Oekaki Puzzle : Pic-a-Pix (3DS) – 7/7/7/6 [27/40]- The Girl and the Robot (Ps4/WiiU) – 6/7/7/7 [27/40]- Teikoku Kaleido : Kakumei no Rondo (PsVita) – 6/6/6/7 [25/40]Le magazine japonais semble avoir accroché au dernier jeu de combat de Capcom. Pour rappel, le jeu Marvel vs Capcom Infinite sortira le 19 septembre prochain…Source : http://gematsu.com/2017/09/famitsu-review-scores-issue-1502