Voici une Rumeur autour des Figurines Amiibo et du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Il semblerait que Nintendo annonce ce soir la date de sorties pour le nouvelles vague de Figurines Amiibo à l’effigie du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Apparemment, ils seraient commercialisés en même temps que le deuxième DLC, et seraient donc commercialisés le 10 novembre prochain. Réponse dans quelques heures…Source : https://twitter.com/Amiibofrance/status/908015325513428995