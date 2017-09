C'est ce que révèle le designer original de F-ZERO accompagné du directeur et programmeur principal dans une interview très intéressante qui fait partie d'une série spéciale SNES mini.La première interview portait sur Starfox/Starfox 2http://www.nintendo.com/super-nes-classic/interview-star-fox-2/La 3ème interview portera sur le développement de Super Metroid

Who likes this ?

posted the 09/13/2017 at 01:01 PM by chronokami