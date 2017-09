Actu

Si le PC, la Xbox One et la PS4 sont des plateformes incontournables, il se pourrait bien que la switch se montre de plus en plus intéressante pour les indés.En effet, on apprenait il y a 2 jours ques'était plus vendu sur Nintendo Switch que sur PC, PS4 et Xbox One réunis.Un résultat encourageant qui n'est déjà plus unique puisque hier, le compte twitter de FDG Entertainment‏annonçait ques'était plus vendu sur Switch que sur toutes les autres consoles réunies.Outre la Nintendo Switch, Oceanhorn est sorti sur Xbox One, PS4 et PS Vita. Le studio précise que le jeu a fait de bonnes ventes sur toutes les plateformes (moins sur PS Vita) au point d'être dans le top des jeux payants sur One et PS4, le score sur Switch est donc réellement impressionnant. Un résultat qui pousse FDG Entertainment‏ à considérer la petite dernière de Nintendo comme une console incontournable puisqu'ils comptent bien essayer de tout porter sur cette plateforme à l'avenir et envisage même une sortie d'Oceanhorn au format physique.