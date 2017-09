Rejoignez la lutte ! Conçu par l’équipe à l’origine de Sonic Colors et Sonic Generations, Sonic Forces vous embarque dans un combat épique pour sauver le monde des griffes du Dr. Eggman et d’un mystérieux nouvel ennemi. Découvrez une action qui décoiffe en incarnant « Sonic Moderne », traversez des plateformes périlleuses avec « Sonic Classique » et utilisez de nouveaux gadgets ultra puissants en créant votre Héros Personnalisé. Trois gameplay différents : • Distancez et affrontez des hordes de robots avec « Sonic Moderne ». • Parcourez à toute vitesse des niveaux en 2D à scrolling horizontal avec « Sonic Classique ». • Traversez des niveaux mythiques et triomphez des ennemis avec votre Héros Personnalisé. Héros Personnalisé : • Rejoignez l’armée levée par Sonic pour affronter le Dr. Eggman en créant un Héros Personnalisé. • Equipez votre Héros Personnalisé en choisissant parmi des centaines d’accessoires différents. • Partagez votre personnage avec les fans du monde entier et recevez des points d’expérience. Un casting trois étoiles des héros et ennemis de la série : • collecté un casting trois étoiles de héros et d’ennemis emblématiques de la série, ainsi qu’un nouvel ennemi, Infinite. • Infinite a été créé par le Dr. Eggman, c’est l’adversaire le plus redoutable de l’histoire de Sonic ! • Infinite a réuni les ennemis emblématiques de la série pour annihiler la résistance menée par Sonic et a le pouvoir de manipuler la réalité. • Sonic et ses amis emblématiques (Tails, Knuckles, Silver, et d’autres) doit organiser la résistance contre le Dr. Eggman pour sauver un monde à l’agonie.



