Story of thor, Un des grands jeux de la Saturn et un des meilleurs action RPG de tous les temps, en fait, je viens de dépoussiérer ma saturn (qui fonctionne encore parfaitement)et je l'ai parcouru de fond en comble pendant toute la semaine, un jeu énorme mariant Action et RPG à la perfection, un style de jeu quand n'aimerait bien avoir ces jours ci avec sa patte artistique en 4K et surtout l'incorporation profonde et à merveille des éléments RPG comme on en voit plus souvent.Et vous qu'est ce que vous en pensez, un remake ou une suite, ça vous tente ou pas?