CLUB DO

A l'occasion des 30 ans du club Dorothée une mini série docu est réalisée et présenter par le joueur du grenier sur les séries,les animes,la chanson et d'autres aspects de l'émission cela dit les invités sont parfois assez douteux certains n'étant pas foutu de connaitre le nom d'un personnage ou étant bébés durant la diffusion de ce dernier.Je partage cela avec vous.

posted the 09/12/2017 at 08:46 PM by hijikatamayora13