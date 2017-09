Ce dimanche surau Japon fut diffuser leun show qui dure 27h d'affilé et qui est diffusé chaque année avec un thème différent.Cette année le thème choisi étaità cette occasion des documentaires furent diffusé traitant chacun d'une période allant de la préhistoire à aujourd'hui.A cette occasion Goku,Luffy et d'autres personnages iconiques du manga se sont unis a travers de petites scènes animées pour rendre cela attractif pour tous .J'en profite également pour partager un trailer suret

posted the 09/12/2017 at 08:13 PM by hijikatamayora13