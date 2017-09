Bonjour, A l'instant, ThatGameCompany vient de dévoiler un jeu exclusif à Apple (Apple TV 4K, Ipad, Iphone...) . Il s'agit de Sky , ressemble beaucoup à un journey, mais dans les nuages. Il a l'air vraiment sympa, en espérant que l'exclusivité ne concerne que Apple/Android et qu'on puisse le voir ailleurs La conf Apple en a montré un peu plus, je rajoute la vidéo dès que dispo. petit vidéo questions/réponses avec quelques séquences rapides.

posted the 09/12/2017 at 05:55 PM by arquion