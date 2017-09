Call of Duty retourne à ses origines avec Call of Duty: WWII, une expérience à couper le souffle qui servira de référence à la nouvelle génération de joueurs. Débarquez en Normandie pour le jour J et combattez à travers l'Europe dans les lieux emblématiques de la plus grande guerre de l'Histoire. Prenez part à des combats classiques dans la tradition Call of Duty, créez des liens de camaraderie et survivez à cette guerre impitoyable. Maîtrisez les tactiques et les stratégies des champs de batailles historiques et légendaires avec l’édition collector du guide Call of Duty : WWII. L’édition Collector du guide inclut : Couverture Premium : Une magnifique illustration des traitements d’impression de luxe sur couverture rigide. Soluce complète : Guide pas à pas à travers toutes les missions de la campagne du début à la fin. Découvrez la meilleure façon de survivre à chaque rencontre et localisez tous les objets à collectionner. Liste exhaustive des armes et Couverture Multi-joueurs : Toutes les informations nécessaires pour maximiser votre expérience multi-joueurs et optimiser votre arsenal. Devenez un tueur hors pair grâce à l’analyse des objets, armes et autres équipements. Cartes Multi-joueurs et Solo exclusives Les cartes détaillées décrivent tous les lieux cruciaux du jeu. Le guide localise les objectifs des missions, les emplacements des objets à collectionner, spawn et points de capture et bien plus. Version Française Intégrale Nombre de pages : 320. Couverture Rigide.