Tests

NiOh

Comme d'habitude, quand un jeu m'intéresse, je me renseigne le moins possible dessus pour avoir un max de surprises... Qu'en est-il de NiOh?Eh bien, avant tout, NiOh, c'est des stages (sérieusement? en 2017?? des stages??? ).Je m'attendais vraiment à un monde ouvert comme Dark Souls, BloodBorne ou même Lords of the Fallen.Que nenni!Des ces jeux, on ne garde que le gameplay. Les niveaux sont plus moins grands, en couloir ou ouverts. Bon, pour moi, c'est là le point faible du jeu.Proposer des couloirs aux joueurs qui ont surement fait les DS, BB et LotF... c'est beaucoup moins intéressant qu'un monde ouvert à la DS. Forcément.Pour le coup, j'ai été déçu à ce niveau là.Pour le reste, certains niveaux sont quand même bien sympa. Comme le niveau sur l'eau.Les niveaux étant aussi construits de façon à laisser moins d'espace de jeu, on se vautre plus souvent dans le vide que dans un DS.Les niveaux tournent en rond sur eux-mêmes, à l'instar du monde de DS.Une porte bloquée en début de niveau sera ouverte plus tard, créant un raccourcis dans ce même niveau.Bon, cette première déception passée, on ne peut que reconnaitre que le gameplay est efficace.DS like oblige.Mais avec quelques subtilités. Première bonne surprise... les boutons pour attaquer (attaque faible/forte) sont sur carré/triangle et non pas sur les gâchettes. YEESSS!Là, je dis bravo à Team Ninja pour ne pas calqué le gameplay de DS à la lettre avec les mêmes dispositions de boutons.On a aussi le droit de choisir sa position d'attaque entre 3 postures. Faible / Moyenne / Forte.Selon l'arme utilisée, une posture faible sera peut-être plus approprié.Les attaques faibles consommant moins de KI. (le KI étant l'équivalent de l'endurance dans DS)Sinon, pour upper... On est en terrain connu, on stocke de l'Amrita (équivalent des âmes) et devant les autels, on peut les dépenser pour monter de niveau.La forge et la foire au loot!Entre chaque stage, on se retrouve sur une overview du Japon et les lieux qu'on peut visiter, on peut en profiter pour faire un tour à la forge pour acheter, vendre ou créer de nouvelles armes.Cool... Oui et non. Dans NiOh, le loot est tellement abusif que payer pour forger une nouvelle arme est complètement inutile.L’association d'âme de la forge permet d’associer 2 équipements pour en rendre un plus efficace mais les coûts d’association sont tellement élevés et le loot tellement élevé que là aussi, c'est inutile.Malheureusement, on passe à côté d'une feature qui aurait pu être intéressante si le loot et la forge n'étaient pas en total déséquilibre.Ça boss dur!Alors, on est dans du DS Like... Qu'en est-il de la difficulté?Car si on joue à NiOh, c'est aussi pour mériter son pass VIP au panthéon des vrais hardcore gamer.On commence à bien connaitre les mécaniques de ces jeux et ils deviennent plus accessibles et à ce compte, NiOh est sans conteste plus accessible.Pas le jeu en lui même car on meurt quand même souvent, mais plus au niveau des boss.Si au début, certains boss demandent 3 - 4 retries... vers la fin du jeu, c'est du oneshot systématique.Le dernier boss étant le plus facile. Allez savoir pourquoi... Team Ninja à du penser qu'on avait déjà assez galéré pour arriver là et ont décider de nous éviter quelques cheveux blancs.Mais alors... Bien ou... bien?Ben, clairement, NiOh est un bon jeu. Mais si je devais faire un classement... Des DS/BB et LotF, Nioh arriverait en dernier.Pas que le gameplay est en cause ou que l'histoire est pas prenante (en fait, l'histoire est assez quelconque) mais personnellement, c'est cette construction du jeu en niveaux, au lieu d'un monde ouvert qui rend le jeu moins intéressant.Chaque zone propose 3 à 4 missions principales et quelques missions secondaires.Les missions secondaires se déroulent sur les niveaux principaux mais avec des chemins bloqués pour rendre ça plus court.On se retrouve donc souvent à rejouer les mêmes niveaux.Côté gameplay, le jeu propose du DS en plus nerveux et avec une meilleure disposition des boutons d'action.Niveau visuels, le jeu est agréable même si j'ai une préférence pour l'heroic fantasy occidental.Je conseille le jeu à ceux qui aiment le genre.Par contre, ce choix douteux de niveaux, pour le coup, j'aurai préféré que TNinja suive le concept DSoulien à la lettre.En soit, c'est pas un défaut, mais quand on sait ce que ça apporte dans les jeux du même genre, on ne peut qu'être déçu que ce ne soit pas le cas ici.+ Challenge+ Certains niveaux bien sympa+ C'est fluide et nerveux+ Byebye les gâchettes- Boss sans challenge vers la fin du jeu- Trop de loot, tues le loot...- Des niveaux... WTF???/10Prochain jeu :