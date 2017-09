Voici des Informations concernant le jeu Okami HD :Place tout d'abord aux premières images :Et ensuite la jaquette de la version Ps4 :Et celle de la version Xbox One :Le jeu sortira en Occident le 12 décembre 2017, sur Ps4, PC et Xbox One, au prix de 19.99 dollars, soit 19.99 euros chez nous.Enfin, le jeu sortira bien en boite en Europe, au Japon et aux Etats-Unis …Source : https://twitter.com/PlayStationEU/status/907620014068563968 et http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1431986