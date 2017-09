Alors que nous nous rapprochons gentillement de la sortie de Star Wars Battlefront 2, Electronic Arts a décidé de remercier les millions de joueurs ayant acheté le premier volet du jeu.Le Season Pass incluant les 4 extensions de Star Wars Battlefront peut être récupéré gratuitement sur le PlayStation Store et sur le Xbox Live pour les membres Gold. Les abonnés Xbox n’ayant pas le jeu peuvent même se l’offrir avec le Season Pass pour seulement 4.50€ via l’édition Ultime. On peut dire que c’est noël avant l’heure !