Le réalisateur du Réveil de la Force viendra finir ce qu'il a commencé !Aussitôt viré, aussitôt remplacé ! C'est donc officiel : Colin Trevorrow laissera sa place de réalisateur à J.J. Abrams pour clôturer la 3ème trilogie avec l'Episode IX ! Le réalisateur du "Réveil de la Force" reviendra donc dans la saga pour terminer l'histoire des personnages qu'il a fait naître sur grand écran. Mais J.J. est gourmand et ne se contera pas de réaliser, il écrira également le scénario du film !Voici le communiqué officiel de Lucasfilm :Et un petit mot de Kathleen Kenendy :Que pensez-vous de ce choix ? Du retour d'un réalisateur ayant déjà œuvré sur la saga plutôt qu'un nouveau ?Personnellement j'adore !!!!

posted the 09/12/2017 at 03:01 PM by playstation2008