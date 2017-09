Voici une Information autour du jeu Ys VIII : Lacrimosa of Dana :Le jeu a été testé par Gamekult qui lui attribue l’excellente note de 8/10. Pour rappel, le jeu sortira sur PsVita, en boite uniquement dans les enseignes Micromania, et sur Ps4 le 15 septembre prochain, et plus tard sur PC…Source : https://www.gamekult.com/jeux/ys-viii-lacrimosa-of-dana-3050330075/test.html