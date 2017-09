La version sortie en arcade de Dissidia Final Fantasy NT fonctionne sur une technologie PS4, ce qui peut paraître assez étrange, mais cela a été une décision payante puisque la version pour la console de salon de Sony sortira au début de l'année prochaine. Mais de nos jours, les exclusivités ne sont pas toutes éternelles.Lors de la Gamescom à Cologne, nos confrères de DualShockers ont eu une conversation avec Ichichiro Azama, le producteur du jeu, et Takeo Kujiraoka, le réalisateur. Ils leur ont demandé si l'équipe pensait à porter le titre sur d'autres consoles.Ils veulent s'assurer que leur relation avec Sony InteRactive Entertainment est honorée, et que le jeu soit perfectionné au mieux avant de penser à autre chose.A propos de la PS4, M. Kujiraoka a promis que le jeu serait amélioré sur PS4 Pro, mais il n'a pas pu donner de détails pour l'instant. Il a juste précisé que le jeu sera plus joli sur le dernier modèle de Sony, mais le jeu tournera en 60 FPS dans tous les cas. Le dernier personnage ajouté à la version arcade a été Ultimecia, la méchante de Final Fantasy VIII, mais nous ne savons pas encore si elle sera présente dans la version console à son lancement.Pour rappel, Dissidia Final Fantasy NT est prévu en Europe et en Amérique du Nord pour le 30 janvier 2018. sur PS4.