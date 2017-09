Suite à l'annonce officielle d'Ubisoft, un des doubleurs français officiant sur la série a révélé des informations sur Twitter.Vous le savez depuis le début de soirée, South Park : L'Annale du Destin ne contiendra pas les voix officielles françaises. Visiblement il y a eu un désaccord entre Ubisoft et les comédiens de notre territoire, mais nous n'en savons pas plus.Il y a quelques minutes, William Coryn, doubleur de Kenny & Kyle, a indiqué sur son compte Twitter que les vraies voix françaises ne figurent pas dans le jeu à cause d'un accord remis en cause par un prestataire. Mais qui se cache derrière ce prestataire ? Ubisoft ? La boite de doublage ? L'homme mystère ?