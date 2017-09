bonjour je viens de jeter un coup d’œil à mon compte en banque et je vois des -700 euro le 30/06 et le 18/08 retirer au distributeur alors que j'ai jamais retirer de telle somme



et aussi le 18/04 j'ai -400 et -300 euro ce qui fait -700 euro en tout



on ma retirer 3x700 euro je ne comprend pas je suis jamais aller au distributeur retirer de tel somme