Bonjour tout le monde.Je viens enfin vous présenter mon jeu "Dark Devotion". Certains membres ici sont déjà au courant mais je viens vous l'annoncer officiellementQuelques petites images/artwork et trailer pour commencer:Notre équipe, regroupée sous le nom de Hibernian Workshop, est composée de trois gamers passionnés vivant en France.Nous sommes aussi aidés par deux autres personnes, un concept artist et un pixel artist (travaillant sur les cinematiques).Le jeu est en cours de développement depuis environ 2 ans, avec une longue phase de recherche.Cette phase nous a permis de définir plus profondément, avec l'expérience acquise, l'histoire, la conception et les mécaniques de jeu.Dark Dévotion vous invite dans un univers riche et particulier. Explorez et contemplez l'intérieur d'un temple déchu. Mesurez votre valeur et votre bravoure dans les ombres ... De nombreux défis vous seront proposés.Participez à des combats emplis de rage et de sang dans lesquels vos adversaires ne vous feront aucune faveur.-Une forte influence RPG,Vous aurez la chance de découvrir beaucoup d'armes, d'armures et de reliques différentes. Chacune d'elles ont des statistiques qui vous permettront de créer votre propre build.-Soyez bénis ou maudits,Le temple peut être un lieu de vertue pour ceux qui le méritent, mais aussi un lieu de désespoir et de maladie si vous ne faites pas attention à ce qui vous entoure. Des blessures simples peuvent s'infecter si vous ne vous soignez pas rapidement. Aussi, un équipement mal entretenu peut vous causer beaucoup plus de problèmes que vous ne le pensez.-Découvrez une histoire complexe derrière ce temple au travers des différents PNJs, ennemis et textes que des voyageurs auront laissé derrière eux...Si vous avez des questions n’hésitez pas! Une démo gratuite et dispo sur la page du Kickstarter.Soutenez-nous si le jeu vous intéresseVous pouvez nous suivre sur: