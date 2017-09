Voici une Information autour de la Saga Super Smash Bros. :Il se pourrait que le jeu soit dévoilé officiellement lors du prochain Nintendo Direct.En effet, sur la page Youtube japonise, un Tag Super Smash Bros. for WiiU and 3DS apparaît. Il est possible que ce soit cependant une simple erreur, comme il se pourrait que Nintendo officialise cette version, toujours à l’état à l’heure actuelle de simple rumeur…Source : https://www.gonintendo.com/stories/289902-smash-bros-wii-u-3ds-auto-tagged-by-youtube-for-this-week-s-nint

posted the 09/12/2017 at 06:15 AM by link49