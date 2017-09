Bon j'ai un peu taté de cette machine depuis quelques jours et voici mon avis la dessus (hors prix ou hack).



Interface vraiment agréable, ça fait toujours plaisir de voir tout les Mii se réunir sur la place centrale.



Le vrais plaisir se trouve ailleurs. Avec mes horaires de formation (9h-18h), je n'ai plus le temps d'allumer la télévision le soir. L'écran plasma me flingue les yeux au point de me filer la migraine puis il y a le bébé a coté.



Donc du coup le Gamepad est juste PARFAIT pour l'utilisation que j'en fait. Jouer aux jeux Nintendo DS (NSMB) et Wii U (SM3DW/NSMBWU) est juste un pur plaisir.



En fait, le jeu qui m'a fait aimer Nintendo (faut le faire, je suis un Sega Nerd), c'est la série des New Super Mario Bros. C'est juste une véritable drogue.



Je parle meme pas de Retroarch. Je saigne pas mal MAME/FBA ainsi que la Megadrive et la SNES sur le gamepad. J'attends avec impatience le support du dynarec qui va permettre une meilleure émulation des supports 3D.



Je me tate pas mal a reprendre une PS Vita du coup voir une Switch (un peu plus tard).



En tout cas pour ceux qui veulent une machine peu chére et qui vous dispense de TV, elle vaut largement le coup avec les derniéres promos. Puis il faut étre réaliste, Cemu n'est pas encore parfait et necessite un monstre de puissance pour certains jeux (Bayonetta 2, BOTW) donc j'avais pas envie de jouer avec des bugs ou un frame rate poussif. La qualité d'image sur un écran 1080p est vraiment excellente je trouve.



Je reverai d'avoir le meme genre de systéme avec mon PC sous Steam et un gamepad type Wii U