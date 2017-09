Voici une Information autour du jeu Dragon Ball Xenoverse 2 :Il est possible de debloquer le premier dans le deuxième opus. Un petit comparatif entre ces deux versions a été effectué :La version Nintendo Switch est en haut. On peut voir que celle-ci contient plus de détails, comme l’herbe ou les nuages par exemple. Bandai Namco a donc fait du bon boulot sur cette dernière. Pour rappel, le jeu sortira le 22 septembre prochain sur Nintendo Switch…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1431587